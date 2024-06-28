Збірна Швейцарії — збірна Італії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Швейцарії зіграє з Італією в межах 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться в суботу, 29 червня, на "Олімпійському стадіоні" в Берліні. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Швейцарія посіла друге місце в групі A після перемоги над Угорщиною та двох нічиїх з Шотландією та Німеччиною. Італія стала другою у квартеті B. "Скуадра адзурра" переграла Албанію, поступилася Іспанії та зіграла внічию з Хорватією.

Раніше штучний інтелект визначив фаворита гри Швейцарія — Італія.