Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Збірна Швейцарії — збірна Італії: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 28 червня, 22:04
Збірна Швейцарії — збірна Італії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Швейцарії зіграє з Італією в межах 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться в суботу, 29 червня, на "Олімпійському стадіоні" в Берліні. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Швейцарія посіла друге місце в групі A після перемоги над Угорщиною та двох нічиїх з Шотландією та Німеччиною. Італія стала другою у квартеті B. "Скуадра адзурра" переграла Албанію, поступилася Іспанії та зіграла внічию з Хорватією.

Раніше штучний інтелект визначив фаворита гри Швейцарія — Італія.

Євро-2024 з футболу

Євро-2024 з футболу

Мамардашвілі: Я думаю, що Кварацхелія краще за всю Іспанію
Федорчук: У тренерського штабу на Євро-2024 було дві кадрові помилки
Грімальдо: Тепер кожен матч — це все або нічого
Збірна України подякувала учасникам Євро-2024 за підтримку
Ебішер: Атмосфера буде крутою

Останні новини