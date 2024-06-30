Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Збірна Португалії — збірна Словенії: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 30 червня, 20:39
Збірна Португалії — збірна Словенії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Португалії зіграє зі Словенією в межах 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться в понеділок, 1 липня, на "Франкфурт Арені". Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Португалія виграла групу F, здобувши перемоги в матчах з Чехією та Туреччиною. Словенія тричі зіграла внічию в групі C — з Англією, Данією та Сербією.

Раніше штучний інтелект визначив фаворита гри Португалія — Словенія.

Збірна Португалії з футболу збірна Словенії з футболу Євро-2024 з футболу

Євро-2024 з футболу

Русин — про Україну на Євро-2024: Подобаються слова Забарного, що лайно трапляється
Збірна Франції — збірна Бельгії: де дивитися матч Євро-2024
Англія та Словаччина оголосили склади на матч 1/8 Євро-2024
Спаллетті залишиться тренером збірної Італії до ЧС-2026
Українські арбітри призначені на матч 1/8 фіналу Євро-2024

Останні новини