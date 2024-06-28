Збірна Німеччини — збірна Данії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Німеччини зіграє з Данією в межах 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться в суботу, 29 червня, на "BVB-Штадіоні" в Дортмунді. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Німеччина стала першою в групі A, вигравши в Угорщини та Шотландії. В останньому турі групового етапу господарі Євро зіграли внічию зі Швейцарією. Данія посіла друге місце в групі C після трьох нічиїх зі Словенією, Сербією та Англією.

Раніше штучний інтелект визначив фаворита гри Німеччина — Данія.