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Збірна Німеччини — збірна Данії: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 28 червня, 23:53
Збірна Німеччини — збірна Данії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Німеччини зіграє з Данією в межах 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться в суботу, 29 червня, на "BVB-Штадіоні" в Дортмунді. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Німеччина стала першою в групі A, вигравши в Угорщини та Шотландії. В останньому турі групового етапу господарі Євро зіграли внічию зі Швейцарією. Данія посіла друге місце в групі C після трьох нічиїх зі Словенією, Сербією та Англією.

Раніше штучний інтелект визначив фаворита гри Німеччина — Данія.

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