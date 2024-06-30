Збірна Іспанії — збірна Грузії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Іспанії зіграє з Грузією в межах 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться в суботу, 29 червня, на стадіоні "Кельн Штадіум". Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Іспанія стала єдиною командою на Євро-2024, яка набрала 9 очок на груповому етапі. Грузини є дебютантами турніру. Підопічні Віллі Саньоля здобули сенсаційну перемогу над Португалією, що дозволило їм вийти до плейоф континентальної першості.

Раніше штучний інтелект визначив фаворита гри Іспанія — Грузія.