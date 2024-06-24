Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Збірна Франції — збірна Польщі: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 24 червня, 14:30
Збірна Франції — збірна Польщі: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Франції зіграє проти Польщі в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться у вівторок, 25 червня, на стадіоні "BVB-Штадіон" у Дортмунді. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Збірні Франції та Нідерландів наразі лідирують у групі D з чотирма очками. Польща стала першою командою, яка вилетіла з Євро-2024 після поразки від Австрії.

У паралельній зустрічі нідерландці зустрінуться з австрійцями, матч також відбудеться о 19:00.

Збірна Польщі з футболу Збірна Франції з футболу Євро-2024 з футболу

Євро-2024 з футболу

Степаненко прокоментував схему гри проти збірної Словаччини
Забарний: Я не можу постійно грати в футбол
Збірна України — збірна Бельгії: де дивитися матч Євро-2024
На межі великого провалу. Євро-2024. Що варте уваги сьогодні
Визначилися арбітри матчу Україна — Бельгія

Останні новини