Збірна Франції — збірна Польщі: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Франції зіграє проти Польщі в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться у вівторок, 25 червня, на стадіоні "BVB-Штадіон" у Дортмунді. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Збірні Франції та Нідерландів наразі лідирують у групі D з чотирма очками. Польща стала першою командою, яка вилетіла з Євро-2024 після поразки від Австрії.

У паралельній зустрічі нідерландці зустрінуться з австрійцями, матч також відбудеться о 19:00.