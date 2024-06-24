Збірна Франції — збірна Польщі: де дивитися матч Євро-2024
Збірна Франції зіграє проти Польщі в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.
Матч відбудеться у вівторок, 25 червня, на стадіоні "BVB-Штадіон" у Дортмунді. Початок о 19:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Збірні Франції та Нідерландів наразі лідирують у групі D з чотирма очками. Польща стала першою командою, яка вилетіла з Євро-2024 після поразки від Австрії.
У паралельній зустрічі нідерландці зустрінуться з австрійцями, матч також відбудеться о 19:00.