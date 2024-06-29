Збірна Англії — збірна Словаччини: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Англії зіграє зі Словаччиною в межах 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться в суботу, 29 червня, на "Арені АуфШальке" в Гельзенкірхені. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що збірна Словаччини вийшла з групи E, заробивши однакову кількість очок з Румунією, Бельгією та Україною. Зазначимо, що українці через гіршу різницю м'ячів покинула турнір.

Англія здобула перемогу над Сербією та зіграла внічию з Данією і Словенією, що дозволило "трьом левам" виграти групу C.

Раніше штучний інтелект визначив збірну Англії головним фаворитом Євро-2024.