Збірна Англії — збірна Словаччини: де дивитися матч Євро-2024
Збірна Англії зіграє зі Словаччиною в межах 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.
Матч відбудеться в суботу, 29 червня, на "Арені АуфШальке" в Гельзенкірхені. Початок о 19:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.
Нагадаємо, що збірна Словаччини вийшла з групи E, заробивши однакову кількість очок з Румунією, Бельгією та Україною. Зазначимо, що українці через гіршу різницю м'ячів покинула турнір.
Англія здобула перемогу над Сербією та зіграла внічию з Данією і Словенією, що дозволило "трьом левам" виграти групу C.
Раніше штучний інтелект визначив збірну Англії головним фаворитом Євро-2024.