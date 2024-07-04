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Збірна Англії — збірна Швейцарії: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2024

Станіслав Лисак — 4 липня, 23:08
Збірна Англії — збірна Швейцарії: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2024

Збірна Англія зустрінеться зі Швейцарією у чвертьфінальному матчі чемпіонату Європи з футболу 2024.

Поєдинок відбудеться у суботу, 6 липня, на "Дюссельддорф Арені". Початок о 19:00 за київським часом.

Гру наживо в Україні покаже медіасервіс MEGOGO, як на телеканалі Футбол, так і в окремому поп-ап-каналі. Для того, щоб подивитися поєдинок, потрібно мати одну з чотирьох підписок — "Легку" (99 гривень), "Оптимальну" (109 грн), "Максимальну" (203 грн) або "Спорт" (186 грн).

Пряма трансляція на MEGOGO

Також дивитися онлайн можна на регіональних телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Полтава та ін.) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Нагадаємо, інші чвертьфінальні пари склали: Іспанія — Німеччина, Португалія — Франція та Нідерланди — Туреччина. Детальніше з розкладом можна ознайомитись за цим посиланням.

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