Де Брейне: Україна — складний суперник

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін де Брейне пояснив нічию проти України (0:0) у третьому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Цитує гравця УЄФА.

"Ми викладалися упродовж трьох матчів. Сьогодні команда протрималася до 95 хвилини. Усі хочуть вигравати матчі. Ми намагалися досягти цього сьогодні, але нічого не вийшло. У нас був важкий початок першого матчу. Україна — складний суперник, і вони теж були небезпечними.

Ми намагалися виграти матч і до 90-ї хвилини мали гольові моменти. Але іноді потрібно йти на певний ризик, а іноді потрібно бути розумним, і сьогодні я хотів бути розумним", — сказав Де Брейне.