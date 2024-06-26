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Де Брейне: Україна — складний суперник

Олександр Булава — 26 червня, 23:21
Де Брейне: Україна — складний суперник

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін де Брейне пояснив нічию проти України (0:0) у третьому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Цитує гравця УЄФА.

"Ми викладалися упродовж трьох матчів. Сьогодні команда протрималася до 95 хвилини. Усі хочуть вигравати матчі. Ми намагалися досягти цього сьогодні, але нічого не вийшло. У нас був важкий початок першого матчу. Україна — складний суперник, і вони теж були небезпечними.

Ми намагалися виграти матч і до 90-ї хвилини мали гольові моменти. Але іноді потрібно йти на певний ризик, а іноді потрібно бути розумним, і сьогодні я хотів бути розумним", — сказав Де Брейне.

Зазначимо, що Кевін був визнаний УЄФА найкращим гравцем матчу з Україною.

Нічия дозволила бельгійцям посісти друге місце у групі Е та вийти у плей-оф.

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