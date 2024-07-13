Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Ольмо: Я не боюся Беллінгема

Андрій Яросименко — 13 липня, 11:26
Ольмо: Я не боюся Беллінгема

Півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо сказав, що він не боїться гравця Англії Джуда Беллінгема.

Його слова цитує El Larguero.

"Я не боюся Джуда Беллінгема. Як і Мората, в нашій команді він є орієнтиром. Футбол проходить через його бутси. Він гравець, за яким треба пильно стежити, він завжди в центрі подій, але ми нікого не боїмося", — сказав футболіст.

Нагадаємо, збірна Іспанії зустрінеться з Англією у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу. Поєдинок між командами відбудеться на "Олімпійському стадіоні" в Берліні в неділю, 14 липня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що англійці на шляху до фіналу здобули вольову перемогу над Нідерландами, а Іспанія виявилася сильнішою за Францію у півфіналі змагання.

Збірна Іспанії з футболу збірна Англії з футболу Євро-2024 з футболу Джуд Беллінгем Дані Ольмо

Збірна Іспанії з футболу

Саутгейт — про фінал Євро-2024: Це зовсім інші емоції, аніж у 2021 році
Кейн: Ми не можемо допустити поразку, як на Євро-2020
Воткінс — про фінал з Іспанією: Ми зможемо виконати свою роботу
Іспанія — Англія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2024
Де ла Фуенте — про фінал Євро-2024: Я знаю, що моя команда може грати ще краще

Останні новини