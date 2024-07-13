Ольмо: Я не боюся Беллінгема

Півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо сказав, що він не боїться гравця Англії Джуда Беллінгема.

Його слова цитує El Larguero.

"Я не боюся Джуда Беллінгема. Як і Мората, в нашій команді він є орієнтиром. Футбол проходить через його бутси. Він гравець, за яким треба пильно стежити, він завжди в центрі подій, але ми нікого не боїмося", — сказав футболіст.

Нагадаємо, збірна Іспанії зустрінеться з Англією у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу. Поєдинок між командами відбудеться на "Олімпійському стадіоні" в Берліні в неділю, 14 липня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що англійці на шляху до фіналу здобули вольову перемогу над Нідерландами, а Іспанія виявилася сильнішою за Францію у півфіналі змагання.