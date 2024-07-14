Врятуйте нас від перемоги Англії: шотландська газета звернулася до збірної Іспанії перед фіналом Євро-2024

Історія футбольних протистоянь налічує безліч запеклих суперників по всьому світу. Хай то Динамо та Шахтар в Україні, або Реал Мадрид та Барселона в Іспанії.

Проте найстаріше у світі та одне з найбільш напружених є протистояння Англії та Шотландії. Тут понад 150 років ворогують не лише збірні, а й футбольні клуби. Відносини між шотландцями та англійцями мають назву love hate relationship (любов — ненависть). І повною мірою це відображається саме у футболі, де на рівні збірних Шотландія останній раз перемагала Англію в минулому столітті — в 1999 році.

На Євро-2024 брали участь обидві команди. І якщо Шотландія провалилася та посіла останнє місце у групі A, набравши лише 1 очко, то Англія, попри невиразну на думку багатьох фанатів гру, зуміла дійти до фіналу. Там на неї вже чекає збірна Іспанії.

Проте, як це буває в таких ситуаціях, спершу фанати вболівають за свою команду, а потім проти запеклого суперника. І перед вирішальним матчем чемпіонату Європи шотландська газета "The National" звернулася до іспанців.

"Наше повідомлення для Іспанії: врятуйте нас від перемоги Англії, інакше ми завжди слухатимемо про неї", — йдеться в публікації.

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Зауважимо, що в 19 столітті, на зорі становлення футболу, шотландці, які придумали гру в пас, були об’єктивно сильніші за англійців, які продовжували зловживати індивідуальними діями. Англійські клуби запрошували до себе шотландських футболістів, яких називали "професорами". Ці "професори" і привчали команди Англії до гри в пас. І хоча з того часу пройшло вже понад 130 років, шотландці й досі розповідають про це в барах.

Загалом історія протистояння Англія — Шотландія налічує 116 матчів. І невелика перевага на боці англійців. Вони здобули 49 перемог при 41 поразці, та ще 26 матчів завершилися внічию. З 1872 року команди грали між собою кожного року, і ця серія завершилася у 1989 році (з перервами на воєнні часи). Після того, як ця традиція перервалася, було багато розмов про її відновлення, проте цього досі так і не сталося.

Нагадаємо, вирішальний матч чемпіонату Європи відбудеться сьогодні, 14 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.

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