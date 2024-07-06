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Сілва — про поразку від Франції: Ми повинні винести з цього урок

Микола Дендак — 6 липня, 08:59
Сілва — про поразку від Франції: Ми повинні винести з цього урок

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Португалії Бернарду Сілва вважає, що його команда має винести урок з поразки від Франції у чвертьфіналі Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Так само як для Словенії була жорстокою наша перемога в 1/8 фіналу по пенальті, сьогоднішній день був жорстоким для нас. Ми рухаємося далі, це урок, і ми спробуємо покращитися. Ми повинні винести з цього урок.
Ми залишаємося згуртованими, ми багато працювали. Нам вдалося зберегти роздягальню з дуже хорошим духом. Це унікально, і саме в такі моменти ви бачите чудові команди. Ми будемо намагатися зберегти цю згуртованість", — сказав гравець.

Нагадаємо, португальці поступилися французам лише у серії післяматчевих пенальті.

Зазначимо, що в кожному матчі між цими командами на чемпіонаті Європи основний час завершувався внічию, а в плейоф раніше команди завжди здобували перемогу в додатковий час.

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