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Беллінгем: Ми хотіли увійти в історію, щоб англійці пишалися нами

Андрій Яросименко — 15 липня, 15:05
Беллінгем: Ми хотіли увійти в історію, щоб англійці пишалися нами

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем сказав, що команда хотіла увійти в історію, щоб англійці ними пишалися.

Його слова передає As.

"Ми хотіли не менше, ніж увійти в історію і зробити так, щоб англійці пишалися нами. Ми цього не зробили. Є причини, і ми розглянемо їх як команда. Є досвід і речі, які ми можемо взяти з цього турніру на майбутнє. Думаю, якщо дивитися на все негативно, то нічого ніколи не зміниться. Ми об'єднаємо позитивні та негативні моменти разом і знайдемо спосіб, як одного дня вивести Англію на фінішну пряму", — сказав футболіст.

Нагадаємо, у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024 Англія поступилась Іспанії. Найкращим гравцем турніру став іспанець Родрі.

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