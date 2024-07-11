Беллінгем: Залишився останній ривок заради нашої країни та історії
Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем готовий зробити останній ривок у фіналі Євро-2024 заради того, щоб увійти в історію.
Своїми враженнями від перемоги над Нідерландами у півфіналі Джуд поділився в коментарі для BBC.
"Минулого разу ми говорили, що живемо заради нових битв. Ще один пізній гол, але було б добре забити першим і перемогти спокійно.
Я дуже пишаюся партнерами — їхньою реакцією, ставленням і менталітетом. Цим якостям не навчишся на тренуваннях, вони приходять з досвідом.
Залишилася ще одна гра. Ми втомилися — був довгий сезон, але це останній ривок заради нашої країни та історії", — сказав Беллінгем.
Якби не рятівний диво-гол Джуда на останній хвилині матчу зі Словаччиною, то Англія не змогла б встановити унікальне досягнення в історії чемпіонатів Європи.