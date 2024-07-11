Беллінгем: Залишився останній ривок заради нашої країни та історії

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем готовий зробити останній ривок у фіналі Євро-2024 заради того, щоб увійти в історію.

Своїми враженнями від перемоги над Нідерландами у півфіналі Джуд поділився в коментарі для BBC.

"Минулого разу ми говорили, що живемо заради нових битв. Ще один пізній гол, але було б добре забити першим і перемогти спокійно.

Я дуже пишаюся партнерами — їхньою реакцією, ставленням і менталітетом. Цим якостям не навчишся на тренуваннях, вони приходять з досвідом.

Залишилася ще одна гра. Ми втомилися — був довгий сезон, але це останній ривок заради нашої країни та історії", — сказав Беллінгем.