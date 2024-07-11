Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Беллінгем: Залишився останній ривок заради нашої країни та історії

Игорь Чернявский — 11 липня, 13:17
Беллінгем: Залишився останній ривок заради нашої країни та історії

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем готовий зробити останній ривок у фіналі Євро-2024 заради того, щоб увійти в історію.

Своїми враженнями від перемоги над Нідерландами у півфіналі Джуд поділився в коментарі для BBC.

"Минулого разу ми говорили, що живемо заради нових битв. Ще один пізній гол, але було б добре забити першим і перемогти спокійно.

Я дуже пишаюся партнерами їхньою реакцією, ставленням і менталітетом. Цим якостям не навчишся на тренуваннях, вони приходять з досвідом.

Залишилася ще одна гра. Ми втомилися — був довгий сезон, але це останній ривок заради нашої країни та історії", — сказав Беллінгем.

Якби не рятівний диво-гол Джуда на останній хвилині матчу зі Словаччиною, то Англія не змогла б встановити унікальне досягнення в історії чемпіонатів Європи.

збірна Англії з футболу Збірна Нідерландів з футболу Євро-2024 Джуд Беллінгем

Джуд Беллінгем

Беллінгем: Воткінс вийшов та виграв матч
"Любимчик" Беллінгема: визначились арбітри півфіналів Євро-2024
А якщо сенсація?.. Що допоможе Швейцарії та Туреччині здивувати в матчах 1/4 Євро
Беллінгем отримав одноматчеву дискваліфікацію через непристойний жест
Беллінгем не отримає дискваліфікації за провокативний жест

Останні новини