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Українські арбітри призначені на топовий матч Євро-2024

Игорь Чернявский — 18 червня, 14:46
Українські арбітри призначені на топовий матч Євро-2024

Українського арбітра Микола Балакін залучили до обслуговування матчу 2 туру Євро-2024 між збірними Англії та Данії.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Балакін працюватиме четвертим суддею, а Олександр Беркут — резервним лайнсменом. Головний арбітр — Артур Соареш Діаш, лайнсмени — Паулу Соареш та Педру Рібейру.

Поєдинок відбудеться у четвер, 20 червня, о 19:00 за київським часом. Нагадаємо, у першому турі Англія у прагматичному стилі здолала Сербію, а Данія не змогла втримати перемогу над Словенією.

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