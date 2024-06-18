Українські арбітри призначені на топовий матч Євро-2024

Українського арбітра Микола Балакін залучили до обслуговування матчу 2 туру Євро-2024 між збірними Англії та Данії.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Балакін працюватиме четвертим суддею, а Олександр Беркут — резервним лайнсменом. Головний арбітр — Артур Соареш Діаш, лайнсмени — Паулу Соареш та Педру Рібейру.

Поєдинок відбудеться у четвер, 20 червня, о 19:00 за київським часом. Нагадаємо, у першому турі Англія у прагматичному стилі здолала Сербію, а Данія не змогла втримати перемогу над Словенією.