Історична перемога: Австрія побила низку національних рекордів

Збірна Австрії побила низку національних рекордів після перемоги над Нідерландами (3:2) на Євро-2024.

Австрія вперше у своїй історії посіла перше місце у групі чемпіонату Європи. До цього кращим результатом було друге місце на Євро-2020 у групі з Україною.

Також, як повідомляє статистичний ресурс Squawka, Австрія вперше за 42 роки виграла дві гри поспіль на великому міжнародному турнірі.

Окрім цього, австрійці здобули першу перемогу над Нідерландами вперше з 1990 року після семи поразок поспіль.

Austria have won back-to-back games at a major international tournament for the first time in 42 years.



Austria have beaten the Netherlands for the first time since 1990, ending a run of seven straight defeats against the Dutch.



Take a bow, Ralf Rangnick. 👏 https://t.co/kr6z81kIil — Squawka (@Squawka) June 25, 2024

Підопічні Ральфа Рангніка зіграють в 1/8 фіналу Євро проти другої команди групи F (Португалія, Грузія, Туреччина, Чехія). Поєдинок відбудеться 2 липня о 22:00 за київським часом.