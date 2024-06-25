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Історична перемога: Австрія побила низку національних рекордів

Владислав Уткін — 25 червня, 22:13
Історична перемога: Австрія побила низку національних рекордів

Збірна Австрії побила низку національних рекордів після перемоги над Нідерландами (3:2) на Євро-2024.

Австрія вперше у своїй історії посіла перше місце у групі чемпіонату Європи. До цього кращим результатом було друге місце на Євро-2020 у групі з Україною.

Також, як повідомляє статистичний ресурс Squawka, Австрія вперше за 42 роки виграла дві гри поспіль на великому міжнародному турнірі.

Окрім цього, австрійці здобули першу перемогу над Нідерландами вперше з 1990 року після семи поразок поспіль.

Підопічні Ральфа Рангніка зіграють в 1/8 фіналу Євро проти другої команди групи F (Португалія, Грузія, Туреччина, Чехія). Поєдинок відбудеться 2 липня о 22:00 за київським часом.

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