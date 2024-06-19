Ауссі про результат матчу Україна — Румунія: наші недооцінили завзяття румунів

Ексгравець київського Динамо та донецького Шахтаря Алан Ауссі натякає, що збірна України могла покладатися суто на власну майстерність, тим самим недооцінивши супротивника.

Про це він висловився в інтерв'ю для Українського футболу.

"Мені здається, що наші хотіли за рахунок майстерності взяти результат. Я впевнений, що зі словаками такого не повториться. Психологія у румунів дуже сильна. Вони могли б ще один матч за день в такому темпі відіграти. Не можна сказати, що наші не хотіли перемогти, однак в цьому матчі більше завзяття було у Румунії", — сказав футболіст.

Нагадаємо, в нещодавньому матчі на Євро-2024 Румунія перемогла Україну з рахунком 3:0.

Окрім Румунії, на груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії та Словаччини. Наступний свій матч підопічні Реброва проведуть у п'ятницю, 21 червня, проти словаків.