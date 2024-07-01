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Венгер: Збірна Англії грала занадто передбачувано

Олександр Булава — 1 липня, 10:33
Венгер: Збірна Англії грала занадто передбачувано

Колишній головний тренер лондонського Арсенала Арсен Венгер вважає, що збірна Англії грала надто повільно та передбачувано з командою Словаччини (2:1) в 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2024.

Цитує Венгера BeIN SPORTS.

"Збірна Англії грала занадто повільно, занадто передбачувано. Футболісти занадто далекі один від одного, щоб об'єднатися разом. Зрештою вони перемогли завдяки окремим особистостям, а не завдяки тактиці", сказав Венгер.

У чвертьфіналі підопічні Гарета Саутгейта зустрінуться зі збірною Швейцарії, яка виявилась сильнішою за Італію. Поєдинок відбудеться в суботу, 6 липня, у Дюссельдорфі.

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