Апельсиновий феномен. Чому Гакпо — втілення нової тенденції на Євро-2024

Дортмунд прийме другий півфінал чемпіонату Європи з футболу-2024, у якому Нідерланди посперечаються за право зіграти у вирішальному матчі турніру з Англією. Перед стартовим свистком у складі обох команд виділяється один футболіст, і жодних проблем із вибором бути не може.

Коді Гакпо проводить найкращий відрізок у кар'єрі щонайменше у складі збірної своєї країни. Форвард англійського Ліверпуля загрожує воротам суперників і створює небезпеку біля володінь опонентів для своїх партнерів у кожному матчі. Тепер Гакпо буде одним із вирішальних чинників у формуванні результату двобою нідерландців із "трьома левами". Чим же бере своє цей хлопець, і як став тією фігурою на турнірі, на яку не звертати увагу давно неможливо?

Найбільш яскравий "помаранч"

Збірна Нідерландів їхала на Євро-2024 в статусі команди, яку до головних претендентів на перемогу відносили хіба що невиправні оптимісти серед запеклих уболівальників "ораньє". Найбільшим аргументом стосовно вірогідного раннього вильоту земляків Денніса Бергкампа був кадровий чинник. Як і ті ж Італія чи Бельгія, за силою складу Нідерланди до найпомітніших команд на турнірі точно не належали.

Однак саме завдяки таким футболістам, як Гакпо, Нідерланди опинилися вже серед чотирьох найкращих. Коді, а також, в першу чергу, Хаві Сімонс, Дензел Думфріс та Єрді Схаутен, зіграли значно якісніше, ніж від них очікували, що й дозволило "помаранчевим" здивувати скептиків. Та найкращий нідерландець відомий усім — і це герой цієї оповіді.

Слідами Індзагі-старшого, або той, хто постійно шукає шпарину на половині суперника

Коді Гакпо не назвеш типовим вінгером. У деяких аспектах гри він полюбляє діяти "на межі". Гакпо не цурається жорстких стиків. А ще стиль Коді точно подобається тому, хто в не вельми далекому минулому надавав перевагу "життю в офсайді" — мова про знаменитого італійця Філіппо Індзагі.

Справа в тім, що з початку Євро-2024 ніхто не потрапляв у "положення поза грою" частіше, ніж збірна Нідерландів — мова вже про 13 разів. І лідером свого колективу за цим показником є саме Гакпо (6). А найбільш часто за спинами захисників лишався той, хто турнір уже покинув — Кріштіану Роналду (8).

Найбільша загроза опонентам у складі "ораньє"

Ще перед чвертьфінальним двобоєм із Туреччиною Гакпо ділив лідерство за важливим показником. Разом із захисником якраз "яничарів" Ферді Кадиоглу Коді був лідером першості Старого Світу-2024 за створеними моментами з гри. Їх у обох футболістів було по 11. За підсумками переможного матчу Гакпо захисника Фенербахче обійшов.

Не дивно, що Коді має поул-позишн і в іншому важливому аспекті. В Гакпо найкраща реалізацію на змаганні. За таким показником, як xG, в нього 0,9 очікуваного взяття воріт, тоді як забивав він уже три рази (+2,1).

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Коли у січні 2023-го Коді переходив із нідерландського ПСВ у Ліверпуль, песимістичних прогнозів щодо його майбутнього вистачало. У експертному середовищі тих, хто визнавав — Гакпо вміє створювати небезпеку завдяки таким якостям, як дриблінг, кроси, завершенню атак і розуміння командної гри біля воріт суперників, проте він не був готовий пресингувати — було багато.

Останнє — одне з головних завдань, яке покладалося на флангових нападників "червоних" епохи Юргена Клоппа. Саме тому спочатку про витіснення зі складу того ж Діогу Жоти не могло бути й мови. Однак із часом Гакпо довів, що нездоланних бар'єрів для нього немає. Й сьогодні він успішно зводить нанівець починання суперника подекуди ще в зародку.

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Євро-2024 вже став турніром, який поховав надії мільйонів шанувальників визнаних зірок, які робили погоду, як на клубному рівні, так і на головних турнірах за участі збірних, роками. Кріштіану Роналду, Лерой Сане, Кіліан Мбаппе — лише найбільш очевидні приклади футболістів, які не зуміли показати на ЧЄ і половини свого потенціалу, чи то втомившись після важкого клубного сезону, чи то не витримавши психологічного навантаження. У фінальних частинах змагань для збірних тепер все частіше на перший план будуть виходити ті, хто на клубному рівні з тих чи інших причин був не таким яскравим.

Зміни відбуваються стрімко, а історія пишеться на очах. Коді Гакпо — приклад тих ще вчора неочевидних зірок нового покоління, які будуть диктувати моду у футболі в найближчі роки. Втім, зважаючи на стрімкий прогрес нідерландського вінгера, дивуватися, якщо він замахнеться на щось більше, ніж статус одного з кращих, не варто.