Визначилися арбітри матчу Україна — Бельгія

УЄФА призначила англійську бригаду арбітрів на матч третього туру групового етапу Євро-2024 між Україною та Бельгією.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Головним рефері стане 45-річний Ентоні Тейлор. Його асистентами будуть Гері Бесвік та Адам Нун. Четвертий суддя — швед Гленн Нюберг.

Відеопомічником арбітра буде англієць Девід Кут, а його асистентами будуть Марко Фріц з Німеччини та Стюарт Аттвелл з Англії.

Матч між командами відбудеться 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію

Напередодні Україна мінімально обіграла Словаччину, а Бельгія виявилася сильнішою за Румунію. Наразі в групі E усі чотири команди мають однакову кількість очок — 3, що є унікальним випадком на чемпіонатах Європи.