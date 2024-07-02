Суперкомп'ютер назвав фаворитів в останніх матчах 1/8 фіналу Євро-2024

Суперкомп'ютер Opta Analyst визначився з фаворитами останніх двох поєдинків 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024.

За останні путівки у чвертьфінал поборються Румунія та Нідерланди, а також Австрія з Туреччиною.

Штучний інтелект вважає, що кривдники збірної України на груповому етапі континентальної першості є аутсайдером у боротьбі за вихід у 1/4 фіналу. Успіх збірної Нідерландів оцінюється в 62,1%, ймовірність перемоги Румунії в основний час 16%, а нічиї — 21,9%. Водночас шанс на прохід "помаранчевих" у наступний етап складає 73,41%, а румунів — 26,59%. Зазначимо, що Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку.

Гра Австрія — Туреччина, на думку суперкомп'ютера, не така однозначна для прогнозування, хоча австрійці є невеликим фаворитом зустрічі — 44,7% на їх перемогу в основний час. Туреччина має 29,8% шансу на успіх, а нічийний результат після обрахувань Opta може відбутися у 25,5% випадків. Щодо можливого проходу в наступний етап, то Австрія має 63,02% шансу, а Туреччині прогнозують 36,98% ймовірності вийти до чвертьфіналу та зіграти проти переможця пари Румунія — Нідерланди.

Думка бейтингового оператора Favbet збігається зі штучним інтелектом, шанси на прохід Нідерландів та Австрії у наступну стадію оцінюється трохи більше: