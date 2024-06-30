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Англія та Словаччина оголосили склади на матч 1/8 Євро-2024

Станіслав Лисак — 30 червня, 18:04
Англія та Словаччина оголосили склади на матч 1/8 Євро-2024

Збірні Англії та Словаччини оголосили стартові склади на матч 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє УЄФА.

Англія: Пікфорд, Стонус, Гехі, Вокер, Тріпп'є, Райс, Мейну, Беллінгем, Фоден, Сака, Кейн

Словаччина: Дубравка, Шкріньяр, Вавро, Пекарік, Ганцко, Лоботка, Куцка, Дуда, Шранц, Гараслін, Стрелец

Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що збірна Словаччини вийшла з групи E, заробивши однакову кількість очок з Румунією, Бельгією та Україною. Зазначимо, що українці через гіршу різницю м'ячів покинула турнір.

Англія здобула перемогу над Сербією та зіграла внічию з Данією і Словенією, що дозволило "трьом левам" виграти групу C.

Раніше штучний інтелект визначив збірну Англії головним фаворитом Євро-2024.

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