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Лунін пояснив пропущені голи в матчі зі збірною Румунії

Олександр Булава — 17 червня, 19:41
Лунін пояснив пропущені голи в матчі зі збірною Румунії

Воротар збірної України Андрій Лунін пояснив пропущені голи у матчі 1 туру Євро-2024 з Румунією (0:3).

Цитує голкіпера Суспільне Спорт.

"Всі все бачили. Перший м'яч — моя технічна помилка, так вийшло. Тут немає жодних пояснень. Далі просто не було видно м'яча, трішки удачі [в епізоді з другим голом]. В епізоді з третім голом не розібралися. Це наші помилки, треба те виправити та рухатися далі.

Якщо аналізувати нашу гру та прибрати помилки, ми можемо обігрувати такі збірні — маємо це зробити. Треба просто не припускатися помилок.

Наскільки важко після таких ігор повертатися? Важко. Але матчі кожні три дні, немає вибору та часу. Треба відновлюватися, перемикатися та рухатися далі", — сказав Лунін.

Окрім Румунії, на груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії та Словаччини. Наступний свій матч підопічні Реброва зіграють у п'ятницю, 21 червня, проти словаків.

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Андрій Лунін

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