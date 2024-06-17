Лунін пояснив пропущені голи в матчі зі збірною Румунії

Воротар збірної України Андрій Лунін пояснив пропущені голи у матчі 1 туру Євро-2024 з Румунією (0:3).

Цитує голкіпера Суспільне Спорт.

"Всі все бачили. Перший м'яч — моя технічна помилка, так вийшло. Тут немає жодних пояснень. Далі просто не було видно м'яча, трішки удачі [в епізоді з другим голом]. В епізоді з третім голом не розібралися. Це наші помилки, треба те виправити та рухатися далі.

Якщо аналізувати нашу гру та прибрати помилки, ми можемо обігрувати такі збірні — маємо це зробити. Треба просто не припускатися помилок.

Наскільки важко після таких ігор повертатися? Важко. Але матчі кожні три дні, немає вибору та часу. Треба відновлюватися, перемикатися та рухатися далі", — сказав Лунін.