4-й серед гірших: Миколенко не вразив грою у матчі Евертона проти Сандерленда

Український захисник Евертона Віталій Миколенко отримав невисоку оцінку за зіграний матч проти Сандерленда в межах 10 туру англійської Прем'єр-ліги.

Статистичний портал SofaScore виставив гравцю "ірисок" 6,7 балів. Гіршими за українця у складі Евертона було лише троє гравців.

Віталій вийшов у старті та провів весь поєдинок: він зробив 1 відбір, зробив 4 виноси м'яча, 4 повернення, заблокував 1 удар суперника, виграв 2 з 3 повітряних єдиноборств,1 раз сфолив і двічі був обіграний на дриблінгу.

Нагадаємо, сам матч завершився з рахунком 1:1.

Напередодні повідомлялося, що Миколенко може незабаром підписати нову угоду з Евертоном. Англійський клуб розпочав роботу над продовженням контракту з футболістом, який став одним із ключових гравців оборони мерсисайдців.