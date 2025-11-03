Евертон з Миколенком зіграв унічию із Сандерлендом у заключному матчі 10 туру АПЛ

У понеділок, 3 листопада, відбувся заключний матч англійської Прем'єр-ліги, в якому Евертон Віталія Миколенка зіграв унічию із Сандерлендом.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

"Іриски" відкрили рахунок на 15-й хвилині зусиллями Ндіає, однак старті другого тайму Джака зміг відновити паритет. Більше команди так і не забили. Сам Миколенко вийшов у старті та провів повний поєдинок.

Чемпіонат Англії – АПЛ

10 тур, 3 листопада

Сандерленд – Евертон 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Ндіає, 1:1 – 46 Джака

Турнірна таблиця АПЛ після 10 турів

Standings provided by Sofascore

У поточному сезоні українець провів 9 матчів у всіх турнірах.

Напередодні повідомлялося, що Миколенко може незабаром підписати нову угоду з Евертоном. Англійський клуб розпочав роботу над продовженням контракту з футболістом, який став одним із ключових гравців оборони мерсисайдців.