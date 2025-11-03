Евертон з Миколенком зіграв унічию із Сандерлендом у заключному матчі 10 туру АПЛ
У понеділок, 3 листопада, відбувся заключний матч англійської Прем'єр-ліги, в якому Евертон Віталія Миколенка зіграв унічию із Сандерлендом.
Зустріч завершилася з рахунком 1:1.
"Іриски" відкрили рахунок на 15-й хвилині зусиллями Ндіає, однак старті другого тайму Джака зміг відновити паритет. Більше команди так і не забили. Сам Миколенко вийшов у старті та провів повний поєдинок.
Чемпіонат Англії – АПЛ
10 тур, 3 листопада
Сандерленд – Евертон 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 15 Ндіає, 1:1 – 46 Джака
Турнірна таблиця АПЛ після 10 турів
У поточному сезоні українець провів 9 матчів у всіх турнірах.
Напередодні повідомлялося, що Миколенко може незабаром підписати нову угоду з Евертоном. Англійський клуб розпочав роботу над продовженням контракту з футболістом, який став одним із ключових гравців оборони мерсисайдців.