Миколенко отримав найгіршу оцінку серед польових гравців за матч Евертон – Тоттенгем

Віталій Миколенко дізнався свою оцінку за матч проти Тоттенгема у 9-му турі чемпіонату Англії.

Про це повідомив статистичний портал Sofascore.

Гравець збірної України провів на полі усі 90 хвилин – за цей час він виграв одну верхову дуель з трьох, записав на свій рахунок три повернення м'яча, не виконав жодного перехоплення та жодного разу не заблокував удар у бік своїх воріт. Точність пасів склала 71%.

За свій виступ Миколенко отримав оцінку 5.8, що є найгіршим показником серед усіх польових гравців та одним з двох найгірших на обидві команди – такий самий бал портал виставив Джордану Пікфорду.

Цього сезону Миколенко зіграв 8 матчів у всіх турнірах, в яких записав у свій пасив одну жовту картку.

Раніше свою оцінку за підсумками ігрового дня дізнався інший український легіонер – нападник Роми Артем Довбик.