Миколенко потрапив у старт Евертона на матч з Тоттенгемом

Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийде у старті команди на матч 10-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема.

Для оборонця це буде шостий поєдинок у межах чемпіонату Англії. Наразі в його активі немає результативних дій.

Зустріч розпочнеться о 18:30 за київським часом. Трансляція доступна на Setanta.

У поточному сезоні українець провів 7 матчів у всіх турнірах.

Напередодні повідомлялося, що Миколенко може незабаром підписати нову угоду з Евертоном. Англійський клуб розпочав роботу над продовженням контракту з футболістом, який став одним із ключових гравців оборони мерсисайдців.