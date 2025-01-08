Моурінью може очолити Евертон Миколенка

Головний тренер Фенербахче Жозе Моуріньо претендує на посаду головного тренера Евертона, за який виступає український захисник Віталій Миколенко.

Про це повідомляє Liverpool Echo.

За інформацією видання, керівництво англійського клубу розглядає можливість звільнення нинішнього наставника команди Шона Дайча, а іменитий португалець є одним з претендентів на його заміну.

Наразі Евертон займає 16-те місце в таблиці Англійської Прем’єр-ліги, що ніяк не задовольняє керівництво клубу.

У своєму першому сезоні на чолі "жовтих канарок" Жозе Моурінью втримує команду на другому місці таблиці чемпіонату Туреччини. Фенербахче відстає від лідера в особі Галатасарая на вісім очок. Він має досвід роботи в АПЛ, адже раніше він встиг попрацювати в Челсі, Манчестер Юнайтед та Тоттенгемі.

Раніе португальський фахівець розповів, про яке своє рішення у кар'єрі він шкодує найбільше.