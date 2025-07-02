Евертон продовжив контракт із ключовим гравцем

Центральний захисник Джерред Брентуейт оголосив про продовження контракту з Евертоном.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Нова угода з 23-річним англійцем розрахована на 5 років – до літа 2030 року.

Брентуейт перейшов у Евертон в січні 2020 року з Карлайла, після цього відправлявся у оренди в Блекберн і нідерландський ПСВ.

У минулому сезоні на рахунку Брентуейта 32 матчі за Евертон у всіх турнірах, у яких захисник відзначився одним асистом. Також під час минулої кампанії захисник взяв участь у двох матчах молодіжної збірної Англії U-21.

Transfermarkt оцінює Брентуейта в 50 мільйонів євро, що робить його найдорожчим гравцем команди Віталія Миколенка.

Нагадаємо, наприкінці червня Еверотон вільним агентом покинув Домінік Калверт-Льюїн.