Евертон продовжив контракт із ключовим гравцем
Центральний захисник Джерред Брентуейт оголосив про продовження контракту з Евертоном.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Нова угода з 23-річним англійцем розрахована на 5 років – до літа 2030 року.
Брентуейт перейшов у Евертон в січні 2020 року з Карлайла, після цього відправлявся у оренди в Блекберн і нідерландський ПСВ.
У минулому сезоні на рахунку Брентуейта 32 матчі за Евертон у всіх турнірах, у яких захисник відзначився одним асистом. Також під час минулої кампанії захисник взяв участь у двох матчах молодіжної збірної Англії U-21.
Transfermarkt оцінює Брентуейта в 50 мільйонів євро, що робить його найдорожчим гравцем команди Віталія Миколенка.
Нагадаємо, наприкінці червня Еверотон вільним агентом покинув Домінік Калверт-Льюїн.