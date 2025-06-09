Клуб Миколенка запланував велику чистку складу

30 червня Евертон залишать відразу сімнадцять футболістів.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

Передусім, варто виокремити гравців основної команди, в яких завершуються терміни контрактів. Це – Ешлі Янг, Абдулає Дукуре, Жоао Віржинія, Асмір Беговіч, Мейсон Холгейт та Ніл Мопе. Всі вони залишають Евертон вільними агентами.

Ще чотири футболісти, які виступали за "ірисок" у цьому сезоні на правах оренди, повернуться у свої клуби. Мова йде про Джека Харрісона, Єспера Ліндстрема, Ореля Мангала та Армандо Брою.

Також декілька гравців отримали пропозиції щодо продовження контрактів. Зокрема, угоди запропоновано капітану Шеймусу Коулмену, Ідріссі Гуйє, Майклу Кіну і Домініку Калверт-Льюїну. Контракти цих гравців також завершуються 30 червня.

Окрім цього, низка гравців молодіжної команди залишають Евертон. Це – Оуен Баркер, Джек Батлер, Люк Баттерфілд, Біллі Креллін, Меттью Аптер, Зан-Лук Лебан і Джек Тірні покинуть клуб. Нові контракти запропоновані Фрейзеру Барнслі, Каллуму Бейтсу, Елі Кемпбеллу, Кобі Ебері, Айзеку Хіту і Джеку Паттерсону.

Раніше повідомлялося, що ексгравець Евертона Джон Хейтінга очолив Аякс.