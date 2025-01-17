АПЛ більше не переслідує Евертон через порушення правил прибутковості та сталого розвитку

Англійська Прем'єр-ліга скасувала останній елемент звинувачення проти Евертона щодо прибутковості та сталого розвитку (PSR) за період, що закінчується сезоном-2022/23.

Про це повідомляє сайт ліверпульського колектива.

"Розгляд другої частини справи було призупинено, щоб надати клубу час для надання додаткової інформації та документів Правлінню Прем'єр-ліги щодо відповідного прийнятого методу бухгалтерського обліку. Детально розглянувши додаткову інформацію та документи, надані клубом, Дирекція Прем'єр-ліги дійшла висновку, що продовження розгляду другої частини їхньої скарги не є доцільним або пропорційним. Клуб і ліга погоджуються, що на цьому завершуються всі розгляди між лігою та клубом щодо порушень клубом Регламенту за фінансові роки, що закінчуються 30 червня 2022 року та 30 червня 2023 року", – йдеться у спільній заяві АПЛ та Евертона.

Everton can confirm the Club has resolved all outstanding PSR charges brought by the Premier League.



The Premier League has formally discontinued the second part of the PSR complaint for the period ending FY23 and has deemed the Club PSR compliant for FY24. — Everton (@Everton) January 17, 2025

"Іриски" вели тривалу суперечку з лігою щодо PSR за цей названий період.

Клуб вже визнав порушення у розмірі 16,6 мільйона фунтів своїх розрахунках PSR на сезон-2022/23.

В квітні 2024 року незалежна комісія зняла з клубу за це два очки. Однак суперечка щодо розбіжностей у поглядах на капіталізацію відсоткових платежів все одно тривала. Тепер ця справа остаточно закрита.

Нагадаємо, що новий-старий тренер Евертона Девід Моєс зізнався у тому, що він вже "перегорів". Про це він розповів усього через лічені дні після його повернення на "Гудісон Парк".