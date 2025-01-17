АПЛ більше не переслідує Евертон через порушення правил прибутковості та сталого розвитку
Англійська Прем'єр-ліга скасувала останній елемент звинувачення проти Евертона щодо прибутковості та сталого розвитку (PSR) за період, що закінчується сезоном-2022/23.
Про це повідомляє сайт ліверпульського колектива.
"Розгляд другої частини справи було призупинено, щоб надати клубу час для надання додаткової інформації та документів Правлінню Прем'єр-ліги щодо відповідного прийнятого методу бухгалтерського обліку.
Детально розглянувши додаткову інформацію та документи, надані клубом, Дирекція Прем'єр-ліги дійшла висновку, що продовження розгляду другої частини їхньої скарги не є доцільним або пропорційним.
Клуб і ліга погоджуються, що на цьому завершуються всі розгляди між лігою та клубом щодо порушень клубом Регламенту за фінансові роки, що закінчуються 30 червня 2022 року та 30 червня 2023 року", – йдеться у спільній заяві АПЛ та Евертона.
"Іриски" вели тривалу суперечку з лігою щодо PSR за цей названий період.
Клуб вже визнав порушення у розмірі 16,6 мільйона фунтів своїх розрахунках PSR на сезон-2022/23.
В квітні 2024 року незалежна комісія зняла з клубу за це два очки. Однак суперечка щодо розбіжностей у поглядах на капіталізацію відсоткових платежів все одно тривала. Тепер ця справа остаточно закрита.
Нагадаємо, що новий-старий тренер Евертона Девід Моєс зізнався у тому, що він вже "перегорів". Про це він розповів усього через лічені дні після його повернення на "Гудісон Парк".