Клуб Миколенка оголосив про співпрацю з українським брендом горілки
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Англійський Евертон, за який грає лівий захисник збірної України Віталій Миколенко, оголосив про підписання співпраці з українським брендом горілки Nemiroff.
Про це повідомила клубна пресслужба.
"Іриски" повідомили, що угода багаторічна, але без конкретики. Тепер назва бренду буде демонструватися через світлодіодну рекламу біля поля та на великих екранах у "Гудісон Парк".
"Ми неймовірно пишаємося партнерством з футбольним клубом Евертон. Цей клуб має багату спадщину, яка поділяє наші цінності. Це знаменує собою важливу віху для Nemiroff, оскільки ми виходимо на світ спорту", – сказав Юрій Сорочинський, генеральний директор Nemiroff.
Нагадаємо, раніше українська компанія оголосила про співпрацю з Астон Віллою.