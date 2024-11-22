Клуб Миколенка оголосив про співпрацю з українським брендом горілки

Англійський Евертон, за який грає лівий захисник збірної України Віталій Миколенко, оголосив про підписання співпраці з українським брендом горілки Nemiroff.

Про це повідомила клубна пресслужба.

"Іриски" повідомили, що угода багаторічна, але без конкретики. Тепер назва бренду буде демонструватися через світлодіодну рекламу біля поля та на великих екранах у "Гудісон Парк".

"Ми неймовірно пишаємося партнерством з футбольним клубом Евертон. Цей клуб має багату спадщину, яка поділяє наші цінності. Це знаменує собою важливу віху для Nemiroff, оскільки ми виходимо на світ спорту", – сказав Юрій Сорочинський, генеральний директор Nemiroff.

🍸 Welcoming Nemiroff Vodka to the team as our new Premium Vodka Partner. The Spirit of the Blues meets a bold new flavour! 💙



⚽️ 'Cheering on! That's My Spirit' — Everton (@Everton) November 22, 2024

Нагадаємо, раніше українська компанія оголосила про співпрацю з Астон Віллою.