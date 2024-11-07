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Астон Вілла оголосила про співпрацю з українським брендом горілки

Микола Дендак — 7 листопада 2024, 14:43
Астон Вілла оголосила про співпрацю з українським брендом горілки
ФК Астон Вілла

Український бренд горілки Nemiroff став партнером англійського футбольного клубу Астон Вілла.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Президент з ділових операцій Астон Вілли Кріс Хек прокоментував цю співпрацю так:

"Це партнерство з Nemiroff Vodka відбувається у хвилюючий час для обох організацій, оскільки ми прагнемо розширити нашу міжнародну присутність. Їхнє прагнення до безперервних інновацій і автентичної співпраці з кращими у своєму класі партнерами ідеально відповідає нашим основним духам, і ми дуже сподіваємося на співпрацю".

А генеральний директор Nemiroff Юрій Сорочинський сказав, що футбол схожий на їхній бренд. Він також уособлює пристрасть, єдність і святкування моментів, які об’єднують людей.

"Ми раді розпочати це захоплююче партнерство з найкращою англійською футбольною командою – Астон Віллою. Клубом, який відображає наші глобальні амбіції та відданість досконалості. Як і Астон Вілла, ми маємо 150-річні традиції, але водночас живемо непохитним прагненням до інновацій та зростання. Оскільки наші погляди спрямовані на глобальне розширення, ми прагнемо співпрацювати з футбольними фанатами по всьому світу, які поділяють той самий дух. Вболіваємо – це наш дух!".

Нагадаємо, напередодні Астон Вілла вперше втратила очки в Лізі чемпіонів, програвши бельгійському Брюгге. Наразі команда посідає 8 сходинку в турнірній таблиці ЛЧ.

А в Англійській Прем'єр-лізі команда після 10 турів має у своєму активі 18 очок та знаходиться на 6 місці.

Астон Вілла

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