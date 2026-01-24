Евертон підписав новий контракт з опорним півзахисником
Джеймс Гарнер
Евертон
Евертон підписав новий довгостроковий контракт з опорним півзахисником Джеймсом Гарнером.
Про це повідомила пресслужба "ірисок".
Угоду розраховано до літа 2030 року, тоді як попередня спливала у 2027-му.
Гарнер є вихованцем Манчестер Юнайтед, а у 2022 році перебрався до Евертона. Цього сезону опорник зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав три результативні передачі.
Портал Transfermarkt оцінює Гарнера у 25 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що головна зірка Евертона Джек Гріліш отримав важку травму.