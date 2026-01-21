Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зірковий одноклубник Миколенка зазнав важкої травми

Олексій Мурзак — 21 січня 2026, 20:36
Зірковий одноклубник Миколенка зазнав важкої травми
Джек Гріліш
Getty Images

Зірковий вінгер та одноклубник українця Віталія Миколенка в Евертоні Джек Гріліш отримав важку травму.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, 30-річний футболіст зазнав стресового перелому стопи, через який пропустить близько 3 місяців.

В сезоні 2025/26 Джек провів 22 матчі на правах оренди за Евертон, відзначившись 2 забитими м'ячами та 6 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 25 мільйонів євро.

У грудні Гріліш здійснив різдвяне диво для 8-річного фаната Евертона.

Евертон Віталій Миколенко Джек Гріліш

Джек Гріліш

Зірковий одноклубник Миколенка здійснив різдвяне диво для 8-річного фаната Евертона
Зірка Евертона заявив, що не вважає Сака технічним гравцем
Миколенко: Намагаюся для Гріліша робити такі умови, щоб він залишався 1 в 1
Голанд здивував фанатів новим образом: Беллінгем і Гріліш не стримали емоцій
Евертон хоче викупити Гріліша у Манчестер Сіті

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік