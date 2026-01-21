Зірковий одноклубник Миколенка зазнав важкої травми
Джек Гріліш
Getty Images
Зірковий вінгер та одноклубник українця Віталія Миколенка в Евертоні Джек Гріліш отримав важку травму.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, 30-річний футболіст зазнав стресового перелому стопи, через який пропустить близько 3 місяців.
В сезоні 2025/26 Джек провів 22 матчі на правах оренди за Евертон, відзначившись 2 забитими м'ячами та 6 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 25 мільйонів євро.
У грудні Гріліш здійснив різдвяне диво для 8-річного фаната Евертона.