Зірковий одноклубник Миколенка зазнав важкої травми

Зірковий вінгер та одноклубник українця Віталія Миколенка в Евертоні Джек Гріліш отримав важку травму.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, 30-річний футболіст зазнав стресового перелому стопи, через який пропустить близько 3 місяців.

🚨⚠️ Understand Jack Grealish will be out for 3 months with stress fracture in his foot.



12 weeks out for Everton star as tests made today confirm long break and major blow for #EFC.

В сезоні 2025/26 Джек провів 22 матчі на правах оренди за Евертон, відзначившись 2 забитими м'ячами та 6 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 25 мільйонів євро.

У грудні Гріліш здійснив різдвяне диво для 8-річного фаната Евертона.