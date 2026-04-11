Букмекери визначили фаворита матчу Брентфорд – Евертон

Букмекери визначилися з котируваннями на матч 32 туру Англійської Прем'єр-ліги-2025/26 між Брентфордом та Евертоном.

На думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Брентфорд, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,16. На успіх Евертона можна поставити з коефіцієнтом 3,60, на нічию – 3,36.

Поєдинок Брентфорд – Евертон відбудеться 11 квітня на стадіоні "Брентфорд Комм'юніті". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у складах обох команд грають українські легіонери: хавбек Єгор Ярмолюк у Брентфорді та захисник Віталій Миколенко в Евертоні.

Зазначимо, що суперники перебувають поруч у турнірній таблиці АПЛ та мають однакову кількість очок – по 46. Брентфорд займає 7 місце, а Евертон – 8-ме.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.