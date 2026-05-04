Челсі – Ноттінгем: прогноз букмекерів на матч АПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 35 туру Англійської Прем'єр-ліги-2025/26, в якому Челсі вдома прийматиме Ноттінгем.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,73. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 5,00, на нічию – 3,80.

Поєдинок відбудеться 4 травня на "Стемфорд Бридж". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Востаннє команди зустрічались між собою 18 жовтня 2025 року. Тоді "сині" перемогли з рахунком 3:0.

Зазначимо, що Челсі має 5-матчеву програшну серію в АПЛ, через яку лондонці опустились на дев'яте місце в турнірній таблиці. "Форест" веде боротьбу за виживання, розташовуючись поки на 16-й сходинці.

