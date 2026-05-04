Челсі – Ноттінгем Форест. Коли та де дивитися матч АПЛ в Україні

Лондонський Челсі 4 травня зустрінеться проти Ноттінгем Форест у рамках 35-го туру АПЛ поточного розіграшу-2025/26.

Матч відбудеться на "Стемфорд Брідж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом. Зустріч у прямому етері можна буде переглянути на Setanta Sport.

До очної дуелі "аристократи" підходять у кращій ситуації в турнірній таблиці. Лондонці з 48 балами посідають 9-те місце. Натомість колишня команда Олександра Зінченка йде поблизу зони вильоту – 16-та сходинка та 39 очок.

"Червоно-білих" віддають від небезпечної зони лише три пункти. Хоча Ноттінгем дуже переконливо виглядає в останніх 10-ти іграх – 6 перемог при одній поразці, а також 2 нічиї.

Крайня лобова зустріч Челсі та Ноттінгема закінчилася розгромною перемогою "синіх" 3:0.

Ліцензований букмекер betking оцінює перемогу господарів в 1,73, тоді як на звитягу суперника дає коефіцієнт 5 рівно. На те, що матч завершиться мировою – 3,80.

