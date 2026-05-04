Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Челсі – Ноттінгем Форест. Коли та де дивитися матч АПЛ в Україні

Софія Кулай — 4 травня 2026, 10:19
Челсі – Ноттінгем Форест. Коли та де дивитися матч АПЛ в Україні
Енцо Фернандес
Getty Images

Лондонський Челсі 4 травня зустрінеться проти Ноттінгем Форест у рамках 35-го туру АПЛ поточного розіграшу-2025/26.

Матч відбудеться на "Стемфорд Брідж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом. Зустріч у прямому етері можна буде переглянути на Setanta Sport.

До очної дуелі "аристократи" підходять у кращій ситуації в турнірній таблиці. Лондонці з 48 балами посідають 9-те місце. Натомість колишня команда Олександра Зінченка йде поблизу зони вильоту – 16-та сходинка та 39 очок.

"Червоно-білих" віддають від небезпечної зони лише три пункти. Хоча Ноттінгем дуже переконливо виглядає в останніх 10-ти іграх – 6 перемог при одній поразці, а також 2 нічиї.

Крайня лобова зустріч Челсі та Ноттінгема закінчилася розгромною перемогою "синіх" 3:0. 

Ліцензований букмекер betking оцінює перемогу господарів в 1,73, тоді як на звитягу суперника дає коефіцієнт 5 рівно. На те, що матч завершиться мировою – 3,80.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

Читайте також :
Челсі – Ноттінгем: прогноз букмекерів на матч АПЛ
Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі Ноттінгем Форест

Чемпіонат Англії, АПЛ

Челсі – Ноттінгем: прогноз букмекерів на матч АПЛ
Миколенко проти одного з лідерів АПЛ. Хто покаже матч Евертон – Манчестер Сіті
Евертон – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч АПЛ
МЮ обіграв Ліверпуль у 35 турі АПЛ, Тоттенгем здолав Астон Віллу та залишив зону перехідних матчів
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: визначилися стартові склади команд

Останні новини