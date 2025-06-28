Фенербахче розпочав переговори з Аль-Насром щодо Дурана

Нападник Аль-Насра Джон Дуран вже цього літа може повернутись до Європи.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Турецький Фенербахче розпочав із саудіським колективом предметні переговори щодо колумбійського форварда, який перебрався до Аль-Насра лише взимку.

🚨🟡🔵 Fenerbahçe have submitted an official proposal to Al Nassr for Jhon Durán.



Negotiations underway with Fenerbahçe director Devin Özek in Colombia to try advance with player’s camp, as @yagosabuncuoglu reported. pic.twitter.com/ppMjenC2Sv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2025

За цей час футболіст зіграв 18 матчів, у яких забив 12 м'ячів, не відзначавшись результативними передачами.

Портал Transfermarkt оцінює Дурана у 35 мільйонів євро.

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Раніше повідомлялось про інтерес Фенербахче до вінгера Манчестер Юнайтед.