Фенербахче розпочав переговори з Аль-Насром щодо Дурана
Джон Дуран
instagram.com/duran9x
Нападник Аль-Насра Джон Дуран вже цього літа може повернутись до Європи.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Турецький Фенербахче розпочав із саудіським колективом предметні переговори щодо колумбійського форварда, який перебрався до Аль-Насра лише взимку.
За цей час футболіст зіграв 18 матчів, у яких забив 12 м'ячів, не відзначавшись результативними передачами.
Портал Transfermarkt оцінює Дурана у 35 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось про інтерес Фенербахче до вінгера Манчестер Юнайтед.