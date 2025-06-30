Моурінью може допомогти МЮ позбутися Каземіро, підписавши форварда Аль-Насра

Багатоходівка може бути розіграна за участі Манчестер Юнайтед, Фенербахче та Аль-Насра.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Хавбек манкуніанців Каземіро може возз'єднатися з Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії. Але для цього потрібно, щоб Фенербахче домовився з Аль-Насром про трансфер Джона Дурана.

Якщо ексфорвард Астон Вілли переїде до Туреччини, в Аль-Насрі з'явиться вільне місце у складі для іноземного гравця. Наразі такого місця в клубі немає.

Аль-Наср давно слідкує за 33-річним бразильцем, у якого хороші відносини з Роналду. І це ж може допомогти Манчестер Юнайтед продати вікового гравця на великому контракті.

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Каземіро є одним із перших у списку виконавців, яких "червоні дияволи" хочуть позбутися цього літа. Але при цьому зазначається, що сам футболіст хотів би залишитися на "Олд Траффорд" та відіграти там останній рік за угодою з англійським клубом.

У минулому сезоні Каземіро зіграв у 42 матчах, у яких відзначився 5 голами та 3 результативними передачами.

Нагадаємо, що до стану Манчестер Юнайтед повернеться футболіст, який став чемпіоном Нідерландів у складі ПСВ.