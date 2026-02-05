Від голів у АПЛ до Росії: колумбійський форвард перейде в Зеніт – Романо

Колумбійський нападник Джон Дуран змінить команду, в якій виступатиме на правах оренди, змінивши Фенербахче на російський Зеніт.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Аль-Наср, який володіє правами на гравця, розірве орендну угоду зі стамбульцями і підпише нову з російським клубом.

У Зеніта не буде опції викупу гравця, також повідомляється, що французький Лілль не був близьким до переходу Дурана, попри інформацію з боку інших інсайдерів.

Джон Дюран перейшов до Аль-Насра з Астон Вілли в січні минулого року за 77 млн євро, проте вже за пів року відправився в роенду у Фенербахче.

Наразі вартість 22-річного форварда на Transfermarkt оцінюється в 32 млн євро.