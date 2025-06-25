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Санчо може перейти в турецький топклуб

Олег Дідух — 25 червня 2025, 19:56
Санчо може перейти в турецький топклуб
Джейдон Санчо
ФК Челсі

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо потрапив у сферу інтересів Фенербахче.

Про це повідомляє TeamTalk.

За їхньою інформацією, головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью хотів би бачити Санчо у своїй команді. Проте здійснити трансфер буде непросто з економічної точки зору.

Манчестер Юнайтед хоче отримати за свого гравця 35 мільйонів євро, сам Санчо розраховує на зарплату в 12 мільйонів євро на рік. У Фенербахче сподіваються як отримати знижку від "Червоних дияволів", так і знизити фінансові апетити самого гравця.

Сезон-2024/25 Санчо провів у оренді в Челсі, відзначившись 5 голами та 10 асистами в 42 матчах. Лондонський клуб відмовився викупляти вінгера.

Раніше повідомлялося про інтерес до Санчо з боку Ювентуса.

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