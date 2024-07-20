Тен Гаг: Невідомо, чи перейде де Лігт в МЮ

Головному тренеру Манчестер Юнайтеда Еріку тен Гагу ще не відомо, чи прийде Маттейс де Лігт у його команду.

Його слова передає AD.

"Ще невідомо, чи прийде де Лігт. Я добре його знаю. Я хотів підписати його 2 роки тому, але на той момент він був уже недоступним через перехід в Баварію", – сказав Тен Гаг.

Маттейс може стати 5 гравцем, якого нідерландський тренер привів з собою з Аякса. У цей список гравців входять: Андре Онана, Антоні, Лісандро Мартінес та Донні ван де Бек який уже покинув "манкуніанців".

Раніше повідомлялося, що вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед і Астон Вілли.