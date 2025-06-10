Венесуельський нападник повернеться в Динамо

Центрфорвард Ерік Рамірес повернеться в розташування чемпіонів України після оренди в аргентинському Тігре.

Про це в мережі Х пише Лаутаро Зінгоні.

Аргентинський клуб не зацікавлений у продовженні співпраці з форвардом, тож не буде активовувати опцію викупу Раміреса. Нападник у поточному сезоні виходив на поле всього у восьми матчах, в яких не відзначився результативними діями.

Перспективи нападника в Динамо наразі також не зрозумілі. Його контракт з киянами чинний ще рік – до червня 2026 року.

Нагадаємо, що півзахисник Динамо Олександр Яцик може пропустити молодіжне Євро через проблеми зі здоров’ям.