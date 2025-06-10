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Венесуельський нападник повернеться в Динамо

Андрій Мошкун — 10 червня 2025, 11:10
Венесуельський нападник повернеться в Динамо
Ерік Рамірес
ФК Динамо Київ

Центрфорвард Ерік Рамірес повернеться в розташування чемпіонів України після оренди в аргентинському Тігре.

Про це в мережі Х пише Лаутаро Зінгоні.

Аргентинський клуб не зацікавлений у продовженні співпраці з форвардом, тож не буде активовувати опцію викупу Раміреса. Нападник у поточному сезоні виходив на поле всього у восьми матчах, в яких не відзначився результативними діями.

Перспективи нападника в Динамо наразі також не зрозумілі. Його контракт з киянами чинний ще рік – до червня 2026 року.

Нагадаємо, що півзахисник Динамо Олександр Яцик може пропустити молодіжне Євро через проблеми зі здоров’ям.

Динамо Київ Оренда Ерік Рамірес Чемпіонат України, УПЛ

Динамо Київ

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