Може пропустити Євро: півзахисник Динамо отримав травму

Півзахисник Динамо Олександр Яцик, який минулий сезон провів в оренді у луганській Зорі, може пропустити молодіжне Євро через проблеми зі здоров’ям.

Про це пише Динамоманія.

Йдеться про те, що центральний півзахисник отримав травму незадовго до старту Євро-2025 серед команд U-21. Наразі характер травми і терміни відновлення не повідомляються, однак гравець ризикує пропустити фінальну частину ЧЄ.

Перший матч на Євро збірна зіграє вже через два дні – 12 червня проти Данії. Окрім данців, українці зіграють на груповому етапі з Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).

У цьому сезоні української Прем’єр-Ліги Яцик зіграв за Зорю 37 матчів, в яких відзначився 5 голами та 4 результативними передачами.

Раніше головний тренер національної збірної України Сергій Ребров розповів про травмованих гравців у складі команди.