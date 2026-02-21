Не міг ігнорувати загрозу своєму життю: турецький вінгер – про відхід з Вереса

Турецький вінгер Ерен Айдин пояснив свій відхід з рівненського Вереса.

Його слова передає Azerisport.

Айдин самовільного залишив розташування українського клубу ще 3 лютого, після чого перейшов азербайджанську Зіру.

"Мій трансфер відбувся протягом одного дня. Наш головний тренер і керівництво клубу мене підтримали. Я дуже радий, що прийшов сюди. Ми підписали контракт на чотири місяці. Протягом цього часу я зроблю все можливе і постараюся показати свою найкращу гру", – сказав він.

22-річний вінгер розповів, що причиною від'їзді з України стала загроза його життю.

"Причина мого від'їзду з України... Звичайно, там існувала висока загроза для мого життя. Постійно відключали електрику, я продовжував жити в таких умовах. Я попросив у свого клубу дозвіл піти. Вони перешкоджали всім моїм трансферам – заважали переходам, попри пропозиції з Португалії та турецької Суперліги. Я був змушений піти, не міг ігнорувати загрозу своєму життю. Небезпека дійсно була. Я покинув країну. А потім вже скрізь було закрито трансферне вікно. Дякую "Зірі", клуб мене підтримав, всі мені довірилися. Я зроблю все можливе, – сказав Айдин.

За рівнян турецький нападник виступав із вересня 2025-го. Відтоді провів лише 10 матчів, у яких відзначився голом та 3 асистами. До переходу у Верес Айдин виступав виключно у турецьких колективах. Крайнім клубом перед переїздом в Україну був турецький Галатасарай.