З розумінням ставимося до ситуації: Епіцентр виступив із заявою відносно можливого звільнення Нагорняка

Новачок Української Прем'єр-ліги Епіцентр виступив із заявою відносно можливого звільнення головного тренера клубу Сергія Нагорняка.

Заяву пресслужба команди оприлюднила на своєму сайті та соціальних мережах.

В клубі наголосили, що інформація деяких ЗМІ відносно того, що головний тренер клубу перебуває на межі звільнення, не відповідає дійсності.

"Керівництво футбольного клубу ФК Епіцентр висловлює всім свою повагу і хоче звернути увагу на повідомлення, які почали з'являтися останнім часом у деяких засобах масової інформації. Йдеться про певний "натяк" головному тренеру Сергію Нагорняку, що він буде звільнений з посади, якщо в найближчих трьох турах команда не набере якомога більше очок.

Офіційно заявляємо: жодних натяків з боку керівництва клубу Сергію Нагорняку не було, як і розмов про завершення нашої багаторічної співпраці. Ми повністю довіряємо тренерському штабу ФК Епіцентр на чолі з Сергієм Миколайовичем і з розумінням ставимося до тієї турнірної ситуації, в якій опинилася наша команда. Віримо, що саме під керівництвом Сергія Нагорняка та його тренерського штабу футбольний клуб Епіцентр продовжить свій розвиток і неодмінно буде радувати своїх шанувальників перемогами в Українській Прем'єр-Лізі", – йдеться у заяві.