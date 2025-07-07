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Епіцентр підписав екснападника Карпат

Олександр Булава — 7 липня 2025, 18:44
Епіцентр підписав екснападника Карпат
Вадим Сидун
Епіцент

Епіцентр оголосив про перехід 20-річного екснападника Карпат Вадима Сидуна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Напередодні форвард покинув львівські Карпати. Попередній сезон Вадим провів у складі тернопільської Ниви на правах оренди, за яку встиг зіграти 19 матчів (забив 3 гола та віддав 1 асист).

За Карпати футболіст зіграв лише 10 матчів, хоча в системі клубу перебував з 2022 року.

Нагадаємо, сьогодні клуб з Кам'янець-Подільського підписав лівого півзахисника Чорноморця Дениса Янакова.

Раніше повідомлялося, що в розташуванні Епіцентра на перегляді перебувають два потенційних новачки з Іспанії.

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