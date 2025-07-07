Епіцентр підписав екснападника Карпат
Вадим Сидун
Епіцент
Епіцентр оголосив про перехід 20-річного екснападника Карпат Вадима Сидуна.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
Напередодні форвард покинув львівські Карпати. Попередній сезон Вадим провів у складі тернопільської Ниви на правах оренди, за яку встиг зіграти 19 матчів (забив 3 гола та віддав 1 асист).
За Карпати футболіст зіграв лише 10 матчів, хоча в системі клубу перебував з 2022 року.
Нагадаємо, сьогодні клуб з Кам'янець-Подільського підписав лівого півзахисника Чорноморця Дениса Янакова.
Раніше повідомлялося, що в розташуванні Епіцентра на перегляді перебувають два потенційних новачки з Іспанії.