Епіцентр підписав екснападника Карпат

Епіцентр оголосив про перехід 20-річного екснападника Карпат Вадима Сидуна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Напередодні форвард покинув львівські Карпати. Попередній сезон Вадим провів у складі тернопільської Ниви на правах оренди, за яку встиг зіграти 19 матчів (забив 3 гола та віддав 1 асист).

За Карпати футболіст зіграв лише 10 матчів, хоча в системі клубу перебував з 2022 року.

Нагадаємо, сьогодні клуб з Кам'янець-Подільського підписав лівого півзахисника Чорноморця Дениса Янакова.

Раніше повідомлялося, що в розташуванні Епіцентра на перегляді перебувають два потенційних новачки з Іспанії.