Карпати оголосили про припинення співпраці з нападником
Вадим Сидун
ФК Карпати
Карпати оголосили про відхід з команди 20-річного центрального нападника Вадима Сидуна.
Про це повідомила пресслужба львівського клубу.
За наступного сезону форвард виступатиме за Епіцентр, який дебютує в УПЛ.
Попередній сезон Вадим провів у складі тернопільської Ниви, за яку встиг зіграти 19 матчів (забив 3 гола та віддав 1 асист).
За Карпати футболіст зіграв лише 10 матчів, хоча в системі клубу перебував з 2022-го року.
Раніше повідомлялося, що Карпати переглянуть трьох легіонерів на навчально-тренувальних зборах в Австрії, які стартують 8 липня.