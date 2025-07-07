Карпати оголосили про припинення співпраці з нападником

Карпати оголосили про відхід з команди 20-річного центрального нападника Вадима Сидуна.

Про це повідомила пресслужба львівського клубу.

За наступного сезону форвард виступатиме за Епіцентр, який дебютує в УПЛ.

Попередній сезон Вадим провів у складі тернопільської Ниви, за яку встиг зіграти 19 матчів (забив 3 гола та віддав 1 асист).

За Карпати футболіст зіграв лише 10 матчів, хоча в системі клубу перебував з 2022-го року.

Раніше повідомлялося, що Карпати переглянуть трьох легіонерів на навчально-тренувальних зборах в Австрії, які стартують 8 липня.