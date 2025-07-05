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Дебютант УПЛ перегляне двох іспанських легіонерів – ЗМІ

Олексій Мурзак — 5 липня 2025, 21:42
Дебютант УПЛ перегляне двох іспанських легіонерів – ЗМІ
Сергій Нагорняк
ФК Епіцентр

В розташуванні дебютанта Української Прем'єр-ліги – Епіцентра перебувають на перегляді два потенційних новачки з Іспанії.

Про це повідомив Sport.ua.

За інформацією джерела, 6 липня вони збираються взяти участь в спарингу підопічних Сергія Нагорняка з Поділлям.

Якщо ЛНЗ все ж підпише цих гравців, то вони стануть першими іспанськими легіонерами в історії Епіцентра. У 2020-2023 роках за команду виступав бразильський півзахисник Барбоса да Сілва.

Раніше повідомлялося, що Епіцентр уклав контракт з лівим півзахисником Чорноморця Денисом Янаковим. Також клуб підписав колишнього нападника Шахтаря Андрія Борячука, який вже встиг відзначити хеттриком в одному з спарингів.

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