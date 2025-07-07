Новачок УПЛ підписав вихованця київського Динамо

Епіцентр підписав лівого півзахисника Чорноморця Дениса Янакова.

Про це повідомила пресслужба дебютанта УПЛ.

Про термін контракту та фінансові умови наразі не розголошується.

Минулий сезон 26-річний лівий вінгер провів у Чорноморці. У 26-ти матчах він забив 5 голів та віддав одну результативну передачу. Раніше захищав кольори Полісся, Інгульця, Вереса, Динамо, київського Арсенала та Зорі.

Саме в складі Динамо Янаков розпочав свій шлях професіонального футболіста, граючи за команди U-19 та U-21. У 2016-2018 роках Денис у складі киян зіграв 8 матчів в Юнацькій лізі УЄФА, відзначившись 8 забитими голами.

Наприкінці травня повідомлялося про те, що Янаков покине одеську команду.

Раніше повідомлялося, що в розташуванні Епіцентра на перегляді перебувають два потенційних новачки з Іспанії.